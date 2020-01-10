Isparta'da kaçak avlanan 8 kişiye 40 bin 644 lira ceza verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da kaçak avlanan 8 kişiye 40 bin 644 lira ceza verildi - Son Dakika

Isparta'da kaçak avlanan 8 kişiye 40 bin 644 lira ceza verildi

6 saat önce

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde kaçak avcılık yaptıkları iddasıyla 8 kişiye 40 bin 644 lira ceza kesildi.

Isparta'da kaçak avlanan 8 kişiye 40 bin 644 lira ceza verildi, System.String[]

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde kaçak avcılık yaptıkları iddasıyla 8 kişiye 40 bin 644 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayköy köyü Ece mevkisi ile Yeşilköy Karakilise mevkisinde kafesle tuzak kurarak, ardıç, bıldırcın kuşları ve dağ keçisi avlayan şüphelileri suçüstü yakaladı.

Ele geçirilen 6 av tüfeği, 23 kafes ve avlanmış bir dağ keçisine el konularak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 8 kişiye, 40 bin 644 lira ceza uygulandı.

Sarayköy, Sütçüler, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:30 Kaynak: AA
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