Isparta'da Kaçak İçki Operasyonu
1 saat önce
Isparta'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 650 litre kaçak içki ele geçirildi.
Isparta
'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 650 litre kaçak içki ele geçirildi.
Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Yakaören köyünde bir şüphelinin kaçak içki ürettiği bilgisini aldı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bidonlar içerisinde 650 litre şarap ele geçirdi.
Olayla ilgili A.R.C. (61) gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:08 Kaynak: AA
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