Son Dakika Haberleri: Isparta'da Kaçak Sigara Operasyonu

Isparta'da Kaçak Sigara Operasyonu

26 dakika önce

Isparta'daki tütün ve tütün mamulü satışı yapan iş yerlerine yönelik düzenlenen operasyonda, kaçak sigara, tütün, elektronik sigara ile çok sayıda kullanım aparatları ele geçirildi.

Isparta'da Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Isparta'daki tütün ve tütün mamulü satışı yapan iş yerlerine yönelik düzenlenen operasyonda, kaçak sigara, tütün, elektronik sigara ile çok sayıda kullanım aparatları ele geçirildi. Baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleri ile elektronik sigara satışı yaptığı bilgisine ulaştığı işletmelere operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 4 ayrı iş yerine düzenlenen baskınlarda, kilitli şeffaf poşetlerde bin 150 paket sigara, 838 paket ve 6,5 kilogram kaçak nargile tütünü, 8 adet elektronik sigara, 90 adet elektronik sigara likiti, 55 adet elektronik sigara aparatı, 7 paket farklı çeşit ve miktarlarda kaçak sigara tütünü ele geçirildi. Gümrük kaçağı ürünlere el konurken, konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğüne sevk edilen şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:25 Kaynak: İHA

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