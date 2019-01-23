Son Dakika Haberleri: Isparta'da Kaçak Silah Operasyonu

Isparta'da Kaçak Silah Operasyonu

59 dakika önce

Isparta'da kaçak silah ticareti yaptıkları öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da Kaçak Silah Operasyonu, System.String[]
Isparta'da kaçak silah ticareti yaptıkları öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 6 değişik çap ve markada ruhsatsız tabanca, 18 tabanca fişeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili F.A, E.P, S.Ö, M.Ö, A.Ç, İ.D, Z.P. ve M.Ç. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:04 Kaynak: AA

Isparta, Güncel
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