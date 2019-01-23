Isparta'da Kaçak Silah Operasyonu

Isparta
'da kaçak silah ticareti yaptıkları öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 6 değişik çap ve markada ruhsatsız tabanca, 18 tabanca fişeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili F.A, E.P, S.Ö, M.Ö, A.Ç, İ.D, Z.P. ve M.Ç. gözaltına alındı.