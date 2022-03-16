Kaçak yakıt ele geçirildi: 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kaçak yakıt ele geçirildi: 2 kişi yakalandı

16.03.2022 10:07
Kaçak yakıt ele geçirildi: 2 kişi yakalandı

Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin bir araca yaptıkları operasyonda kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin bir araca yaptıkları operasyonda kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Isparta'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir araca operasyon düzenledi. Operasyon üzerine araçta 3 bin 216 litre katkılı kaçak akaryakıt yakalanarak ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak akaryakıta ve taşıyan araca polis tarafından el konulurken, 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldığı bildirildi.

(Oğuzhan Uysal-İHA)

Kaçak yakıt ele geçirildi: 2 kişi yakalandı

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Kaçakçılık, Akaryakıt, Isparta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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