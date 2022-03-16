Kaçak yakıt ele geçirildi: 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin bir araca yaptıkları operasyonda kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Isparta'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir araca operasyon düzenledi. Operasyon üzerine araçta 3 bin 216 litre katkılı kaçak akaryakıt yakalanarak ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak akaryakıta ve taşıyan araca polis tarafından el konulurken, 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldığı bildirildi.

(Oğuzhan Uysal-İHA)