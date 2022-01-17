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Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

17.01.2022 15:14
Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Isparta'da polis tarafından arama yapılan bir adreste çok sayıda mermi, tarihi eser, dedektör, çok sayıda boş ve dolu makaron ile tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da polis tarafından arama yapılan bir adreste çok sayıda mermi, tarihi eser, dedektör, çok sayıda boş ve dolu makaron ile tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon kapsamında polis ekipleri, Isparta'da aranan bir adreste arama yaptı. Aramalarda 51 adet 9 milimetre çapında fişek, 12 adet tarihi eser, 1 adet kaçak kazılarda kullanılan arama dedektörü, 18 bin 800 adet boş makaron, 2 bin 540 dolu makaron, 12 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirilirken ele geçen suç unsurlarıyla alakalı 2 şüphelinin gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

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Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Tütün, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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