Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 2 kişi yakalandı

04.03.2022 12:04
Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 2 kişi yakalandı

Isparta'da kaçakçılara yapılan operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da kaçakçılara yapılan operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan bir ikamet ve araçta bin 310 paket doldurulmuş makaron, 2bin 520 paket boş makaron, 51 adet gümrük kaçağı nargile tütünü, 160 paket gümrük kaçağı sigara filtresi, 290 adet tekrar kullanılmak üzere kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi, ele geçirildi. Kaçak ürünlere polis tarafından el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - ISPARTA

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Kaçakçılık, Isparta, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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