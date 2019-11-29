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Isparta'da 'Kadın' odaklı 'Hünnap' eğitimi

6 saat önce

Isparta'da 'Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor' başlığı altında, başlatılan çalışma kapsamında tarımsal kalite ve verimi artırmaya yönelik düzenlenen 'Hünnap Projesi' kursu eğitiminde, 64 kadın belge sahibi oldu.

Isparta'da 'Kadın' odaklı 'Hünnap' eğitimi, System.String[]

Isparta'da 'Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor' başlığı altında, başlatılan çalışma kapsamında tarımsal kalite ve verimi artırmaya yönelik düzenlenen 'Hünnap Projesi' kursu eğitiminde, 64 kadın belge sahibi oldu. Düzenlenen kadın odaklı proje çerçevesinde, alternatif ürün yetiştiriciliği ile tarım ve sanayi entegrasyonu, yanı sıra köyden kente göçün önlenerek, refahın artırılmasının amaçlandığı belirtildi.


Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle, kırsal kesimde yaşayan kadın çiftçilere daha verimli bir tarım için bilgi, yöntem sağlamak, kaynakları daha etkin yönetebilmek ve kullanabilmek, yeni teknolojileri öğretmek ve uygulatmak için hazırlanan proje kapsamında, 'Hünnap Projesi' düzenlendi.


64 kadın Hünnap Projesi kursunu tamamlayarak belge sahibi oldu


Kentte, yeni alternatif tarımsal üretim çeşitlerinden biri olan hünnap meyvesini kadın çiftçiler eliyle yaygınlaştırarak bölge üretiminin geliştirilmesinin amaçlandığına dikkat çekilirken, bu kapsamda Gönen ve Atabey ilçeleri, Güneykent Beldesi ve Koçtepe Köyü'nde yapılan çiftçi eğitim toplantıları düzenlendi. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde konu uzmanı olarak çalışan Dr. Mehmet Baş tarafından hünnap yetiştiriciliği, bakımı, budanması, hasat ve depolama konularında 64 kadın çiftçiye eğitim verilerek, eğitime sonunda kadın çiftçilerin belge almaya hak kazandığı belirtildi.


Amaç, tarım ve sanayi entegrasyonu ile köyden kente göçün önlenerek kadın çiftçi refahının artırılması


Isparta Tarım ve İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Isparta'da, mevcut tarımsal faaliyetlere alternatif olarak, hünnap yetiştiriciliğinin eklenmesi ile üretim faaliyetleri çeşitlenip, gelişecek ve bunun sonucunda da kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına, tarım ve sanayi entegrasyonuna ve kırsal alanlardan göçün önlenmesine hizmet edecek, kadın çiftçilerimizin kazançlarının artması ile refah seviyeleri yükselecektir" denildi.


Proje dahilinde 1 kadın çiftçi Hünnap Demonstrasyon Bahçesi kurdu


Açılamada ayrıca, söz konusu proje dahilinde bir kadın çiftçi tarafından Gönen ilçesine bağlı Koçtepe Köyü'nde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü fidan desteği ile hünnap demonstrasyon bahçesi kurulduğu belirtildi. Diğer yandan, kurulan bu bahçede üçüncü yıl itibariyle ürün hasat beklendiği kaydedildi. - ISPARTA

Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
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