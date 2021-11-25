Isparta'da kadına şiddet uygulayan vatandaşlara satış yapılmıyor - Son Dakika

Isparta'da kadına şiddet uygulayan vatandaşlara satış yapılmıyor

Esnaf projeye "Bu işletmede kadına şiddet uygulayan kişilere satış yapılmamaktadır" afişleri asarak destek verdi

ISPARTA - Isparta'da üniversite öğrencileri tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Isparta esnafı iş birliğinde farkındalık oluşturuldu. Isparta'da iş yerlerinin camlarına "Bu işletmede kadına şiddet uygulayan kişilere satış yapılmamaktadır" afişleri asıldı.

Ülke genelinde artan kadına şiddet olaylarına farkındalık oluşturmak isteyen Süleyman Demirel Üniversite öğrenci topluluğu Isparta esnaflarıyla birlikte iş birliği yaparak iş yerlerinin camlarına "Bu işletmede kadına şiddet uygulayan kişilere satış yapılmamaktadır" afişleri yerleştirildi. Kadınların sadece 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününde değil her gün kıymetinin bilinmesine dikkat çeken proje araştırma geliştirme uygulama topluluğu başkan yardımcısı Alperen Irmak " Bu projeyi düşünürken nasıl farkındalık oluştururuz diye düşündük afişimizde yazan "Bu işletmede kadına şiddet uygulayan kişilere satış yapılmamaktadır" dememişin sebebi şiddet uygulayan vatandaşları dışlamak ve algı oluşturmak çünkü kadına şiddet her geçen gün artıyor. Esnaflarımızda görüştüğümüzde bize çok destek oldular onlara da teşekkür etmek istiyoruz. Isparta'mızda vatandaşımızın yoğun olarak kullandığı cadde olan Mimar Sinan caddesini seçtik, yaklaşık 40 esnafımız böyle bir projede bizimde imzamız olsun kadına şiddete bizde karşıyız dediler" ifadesini kullandı.

Kadına şiddet uygulayan vatandaşlara satış yapılmıyor

Isparta'da esnaflık yapan Canan Eray kendi işletmesinde kadına şiddet uygulayan kişilere satış yapmadığını belirterek " Çünkü kadınlarda özgür olmalı kadınlarımıza saygı duymalıyız çünkü kadınlar bir çiçektir ve bizim işletmemizde kadına şiddet uygulayan insanlara satış yapılmamaktadır. İnşallah daha fazla kadınlarımız ölmez, çocuklarımız zarar görmez " dedi.

Kentte bir giyim mağazasında çalışan Nurten Basmacı böyle bir projenin içinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Basmacı " Böyle bir projeye mecbur kalmak bile bence utanç verici ancak projenin içinde olduğum için bizlerde mutluyuz inşallah hep birlikte dur deriz. Kadına şiddet uygulayanlar bu mağazadan alışveriş yapamazlar " şeklinde konuştu.