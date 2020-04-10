Isparta'da kaldıkları yurttan evlerine gönderilen umreci sayısı 472 oldu - Son Dakika

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Isparta'da kaldıkları yurttan evlerine gönderilen umreci sayısı 472 oldu
6 saat önce
Isparta'da kaldıkları yurttan evlerine gönderilen umreci sayısı 472 oldu (2)17 KİŞİ DAHA TABURCU EDİLDİIsparta'da karantina altına alınan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 16 umreci ile 1 sağlık çalışanı, Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi.
Isparta'da kaldıkları yurttan evlerine gönderilen umreci sayısı 472 oldu (2)
17 KİŞİ DAHA TABURCU EDİLDİ
Isparta'da karantina altına alınan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 16 umreci ile 1 sağlık çalışanı, Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi. Hastaneden sağlık çalışanlarının oluşturduğu koridordan tekerlekli sandalye üzerinde tahliye edilen umreciler, ambulanslara bindirildi. O anlarda ise sağlık çalışanları alkışlarla umrecileri uğurladı. Taburcu edilen umreciler, memleketlerine gönderilecek.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
ISPARTA, (DHA)
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:21 Kaynak: DHA
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