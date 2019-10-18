Son Dakika Haberleri: Isparta'da kamp ve karavan etkinliği
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Isparta'da kamp ve karavan etkinliği

1 saat önce

Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği üyesi yaklaşık 45 karavan, Isparta'nın gelen dost ilçesinde buluştu.

Isparta'da kamp ve karavan etkinliği, System.String[]

Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği üyesi yaklaşık 45 karavan, Isparta'nın gelen dost ilçesinde buluştu.


Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen karavan sahipleri, Yalvaç ve Şarkikaraaç ilçelerinde tarihi yerleri gezdi.


Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Hayriye Yıldız, bu tarz etkinlikleri daha önce Karadeniz'de yaptıklarını ifade etti.


Hedeflerinin illerin ilçelerindeki tarihi yerleri tanıtmak olduğunu belirten Yıldız, "Bu etkinliklerin ilkini Zonguldak, Ordu ve Giresun'da yaptık. Gelendost'ta çok güzel karşılandık. Amacımız Gelendost gibi, tarihi güçlü olan ilçeleri kamp ve karavan turizmiyle tanıtmak. Buraların turizm elçileri olmak istiyoruz. Yani genel olarak turizmin gelişmesi açısından biz buraya geldik. Amacımız turist çekmek." diye konuştu.

Karadeniz, Türkiye, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:16 Kaynak: AA
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