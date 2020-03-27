Isparta'da kamyonet motosiklete çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Isparta'da kamyonet motosiklete çarptı: 3 yaralı
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Isparta'da kamyonetin çarptığı motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı.
Isparta'da kamyonetin çarptığı motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sularında Yedişehitler Mahallesi 2921 Sokak'ta meydana geldi. S.D. yönetimindeki 32 AY 429 plakalı kamyonet, üzerinde plaka bulunmayan M.Ü. yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan H.A.K. ve O.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:36 Kaynak: İHA
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