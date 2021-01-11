Kamyonet otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Soyçiçek, "Vurunca direksiyon hakimiyetini kaybettim. Araçta sadece ben vardım." dedi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Isparta Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Isparta 'da kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Meteoroloji uyardı! Cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez