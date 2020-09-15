Isparta'da kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Isparta'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonetin çarptığı trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

B.T'nin kullandığı 32 PK 375 plakalı kamyonet, Bahçelievler Mahallesi 108'inci Cadde'de, yolun karşısına geçmeye çalışan A.A'ya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, kazanın ardından kaçan sürücü ise polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kadına çarpan sürücünün kaçtığı görülüyor.