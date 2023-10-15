 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Isparta'da kamyonetle çarpışan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Isparta'da kamyonetle çarpışan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 15.10.2023 03:33

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetle çarpışan otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada ayrıca 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Aşağıdinek köyü Dörtyol mevkisinde meydana geldi. B.A.E. yönetimindeki 32 LH 760 plakalı otomobil, M.D.'nin kullandığı 42 AID 166 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise ağır yaralandığı belirlendi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerince Şarkikaraağaç Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 kişi daha doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan 1 kişinin tedavisi devam ederken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyonet sürücüsü M.D. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da kamyonetle çarpışan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
00:40 İsrail, Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi
23:57 İran, İsrail'e müdahale tehdidinde bulundu
23:21 Suudi Arabistan, İsrail'le tüm normalleşme sürecini dondurma kararı aldı
23:21 DSÖ'den, ''Gazze'deki hastaneleri boşaltın'' diyen İsrail'e şiddetli kınama
23:07 İsrail, Suriye'den atılan roketin kaynağını vurdu
22:40 İstanbul Boğazı gemi arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak kapatıldı
21:43 İsrail Savunma Kuvvetleri: Hamas, Filistinlilerin güneye gitmesini engelliyor
20:59 Kocaeli'de taksi şoförü silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
20:41 Kassam Tugayları'ndan kara harekatına hazırlanan İsrail'e görüntülü yanıt: Sizi bekleyen budur
20:27 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye kara harekatı yapmak için emir bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2023 07:45:50. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'da kamyonetle çarpışan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement