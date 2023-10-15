Isparta'da kamyonetle çarpışan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Aşağıdinek köyü Dörtyol mevkisinde meydana geldi. B.A.E. yönetimindeki 32 LH 760 plakalı otomobil, M.D.'nin kullandığı 42 AID 166 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise ağır yaralandığı belirlendi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerince Şarkikaraağaç Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 kişi daha doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan 1 kişinin tedavisi devam ederken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyonet sürücüsü M.D. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.