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Isparta'da kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti, hayat felç oldu - Son Dakika

Isparta'da kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti, hayat felç oldu

03.02.2022 14:02

Isparta'da kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti, hayat felç olduISPARTA Isparta'da sabaha doğru başlayan yoğun kar yağışı kentte hayatı adeta felç etti.

Isparta'da kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti, hayat felç oldu

ISPARTA Isparta'da sabaha doğru başlayan yoğun kar yağışı kentte hayatı adeta felç etti. İl genelinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken hayat neredeyse durdu.

Isparta'da bu sabaha karşı etkili olan kar yağışının kalınlığı 30 santimetreyi geçerken vatandaşlar başta ulaşım olmak üzere mağduriyet yaşadı. İl genelinde maddi hasarlı çok sayıda kaza yaşanırken şehir girişlerinde ve bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştu . Vatandaşlar araçlarını iterek ilerletmeye çalıştı bazı alanlarda ise ağaçlar devrildi. Esnaf ise dükkanlarının çatılarını temizlemeye çalıştı. İl genelinde bazı kesimlerde ise elektrik kesintileri olduğu öğrenildi. Kar yağışına bağlı kazalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Kar yağışı sürüyor.

Isparta'da kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti, hayat felç oldu
Isparta'da kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti, hayat felç oldu
Isparta'da kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti, hayat felç oldu

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Tragger, Isparta, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti, hayat felç oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti, hayat felç oldu - Son Dakika
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