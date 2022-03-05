Isparta'da kar kütlesinin çatıdan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da kar kütlesinin çatıdan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

05.03.2022 14:17
Isparta'da kar kütlesinin çatıdan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Isparta'da etkili olan kar yağışı sonrası çatıda biriken kar kütlesinin yere düşme anı görüntülendi.

Isparta'da etkili olan kar yağışı sonrası çatıda biriken kar kütlesinin yere düşme anı görüntülendi.

Pirimehmet Mahallesi'nde, bir iş yerinden dışarıya çıkmaya hazırlanan müşteri, bu sırada kar kütlesinin düşmesi sonucu kısa süreli panik yaşadı.

O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, Isparta Valiliği çatıdan düşecek kar kütlerine karşı vatandaşların araçlarını ağaç altına ve çatı altına park etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

YORUMLAR
500
Isparta'da kar yağışı etkili oluyor Isparta'da kar yağışı etkili oluyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 'Isparta'nın elektrik dağıtım altyapısı güçlendirilecek' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 'Isparta'nın elektrik dağıtım altyapısı güçlendirilecek'

Isparta, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da kar kütlesinin çatıdan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
14:10 Kamyona arkadan çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
14:10 Tanıyabilene aşk olsun! Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşırttı
13:59 "Bayraktarları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk" demişti! Sosyal medya Ethem Sancak'ı böy ti'ye aldı: SİHA'larla keklik avlanıyor sanıyormuş
13:56 Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı katakulliye geldi! Tatilde dolandırıldılar!
13:47 Avrupa'nın takip ettiği genç yetenek Fenerbahçe'ye geliyor
13:24 "Kendimi ve çocuklarımı korudum" demişti! Kocasını meşru müdafaayla öldüren Rümeysa, çocuklarına kavuştu: İşte o görüntü
13:19 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! Dün Zelenski ile görüşmüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Putin ile görüşecek
13:12 Akaryakıt zammı böyle engellenmek isteniyor: EPDK yeni düzenlemeyi duyurdu!
13:07 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya lideri Putin ile görüşecek
13:04 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! İbrahim Kalın açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ile görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 14:23:53. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da kar kütlesinin çatıdan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement