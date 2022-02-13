Kapalı pazar yerinin çöken çatısını kaldırıyor - Son Dakika

Isparta'da yoğun kar yağışı sonrası çatısı çöken Davraz Kapalı Pazar Yeri'nde çalışmalar başladı.
Belediye ekipleri, kentte 3 Şubat'ta başlayan yoğun kar yağışı sonrası çöken çatının kaldırılması için çalışma başlattı.
Enkazı temizleyen ekipler, çöken çatının altında kalarak hasar gören araçları da kurtardı.
Davraz Kapalı Pazar Yeri'nde, pazar günleri kurulan tezgahlar Karaağaç Mahallesi 105 Cadde ve civarında açılacak.
Kaynak: AA
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