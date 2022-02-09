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Isparta'da kar tedirginliği - Son Dakika

Isparta'da kar tedirginliği

09.02.2022 15:20

Isparta'da kar tedirginliği Isparta'da dün akşam saatlerinde tekrar kar yağdı.

Isparta'da kar tedirginliği

ISPARTA - Isparta'da dün akşam saatlerinde tekrar kar yağdı.

3 Şubat sabah saatlerinde başlayıp 11 saat kesintisiz yağan kar yağışı şehri adeta felç etmişti. Dün akşam saatlerinde ise Isparta'da tekrar kar yağışı başladı yağışla birlikte çoğu vatandaşta tedirgin oldu. Dün akşam başlayan kar yağışıyla ilgili konuşan bir vatandaş, "Tedirginiz, halk biraz tedirgin son zamanların en etkili kar yağışları oluyor. Ben uzun süredir böyle kar yağışı görmedim. Belki bu yağış korona virüsü ve hastalıkları öldürür biraz tedirgin olduk " dedi. Kuryelik ile hayatını sürdüren ve kar yağışına bağlı olarak çalışamadığından bahseden bir vatandaş, "Tedirginliğimiz trafik akışı olmaması. Ben motosiklet kullanıyorum trafiğe çıkamıyorum işimi engelledi. Bu sürede çalışamadığımdan dolayı faturalarımı ödeyemiyorum" diye konuştu.

Isparta'da kar tedirginliği
Isparta'da kar tedirginliği
Isparta'da kar tedirginliği

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Isparta, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da kar tedirginliği - Son Dakika


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