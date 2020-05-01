Isparta'da karantina süresi dolan 75 işçi, memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Isparta'da karantina süresi dolan 75 işçi, memleketlerine uğurlandı

KORONAVİRÜS salgını sonrası Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen ve Isparta'daki yurtta 14 gün karantinaya alınan 75 işçi, bugün memleketlerine gönderildi.

KORONAVİRÜS salgını sonrası Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen ve Isparta'daki yurtta 14 gün karantinaya alınan 75 işçi, bugün memleketlerine gönderildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 17 Mart'ta Kuveyt'ten uçakla Türkiye'ye getirilen 75 işçi, Isparta'daki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Murad Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda 14 gün karantinaya alındı. İşçiler, karantina sürelerinin dolmasıyla bugün memleketlerine gönderildi. 75 kişi, yurt önünden 4 otobüsle alkışlar eşliğinde İstanbul, Ordu, Şanlıurfa ve Adana'ya doğru yola çıkarıldı. İşçileri Isparta Vali Yardımcısı Haluk Şimşek ve Isparta AFAD İl Müdürü Ethem Kılıçarslan ve görevliler uğurladı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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