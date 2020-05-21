Isparta'da karantinadaki 147 vatandaş memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Isparta'da karantinadaki 147 vatandaş memleketlerine uğurlandı

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında Isparta'ya getirilen 147 vatandaş, Covid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından bugün memleketlerine uğurlandı.

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında Isparta'ya getirilen 147 vatandaş, Covid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından bugün memleketlerine uğurlandı. Geçen 17 Mayıs günü ABD'den uçakla Antalya Havalimanı'na iniş yapan ve otobüslerle Isparta Murat Hüdavendigar Yurdu'na getirilen 147 Türk vatandaşı, koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından bu sabah memleketlerine uğurlandı. 147 vatandaş hazırlanan otobüslere tek tek alınarak memleketlerine gönderildi. Türk vatandaşlarına Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından lavanta fidesi hediye edildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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