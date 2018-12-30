Isparta'da Karda Drift ve Spine 20 Bin Lira Ceza
50 dakika önce
Isparta'daki yoğun kar yağışının yaşandığı gecede araçlarıyla drift ve spin attığı tespit edilen 4 sürücüye 20 bin 40 lira tutarında cezai işlem uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi, sürücülerin sürücü belgelerine ise 60 gün süreyle el konuldu.
Isparta
'daki yoğun kar yağışının yaşandığı gecede araçlarıyla drift ve spin attığı tespit edilen 4 sürücüye 20 bin 40 lira tutarında cezai işlem uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi, sürücülerin sürücü belgelerine ise 60 gün süreyle el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, Isparta'daki kar yağışının yaşandığı dakikalarda saat 02.00 sıralarında Modernevler Mahallesi'ndeki Sağlık Parkı civarına gelen araçların drift yaparak spin attığı ihbarını alan polis ekipleri bölgeye geldi.
Şahısların trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüklerini tespit eden emniyet ekipleri, drift yaparak, spin attıkları belirlenen 4 sürücüye toplam 20 bin 40 TL idari para cezası uyguladı. Söz
konusu araçları 2 ay süreyle trafikten men eden polis, sürücülerin sürücü belgelerine de 2 ay süre ile el koydu. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:28 Kaynak: İHA
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