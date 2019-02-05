Son Dakika Haberleri: Isparta'da Karda Yiyecek Bulamayan Yılkı Atları Açlıktan Öldü

Isparta'da Karda Yiyecek Bulamayan Yılkı Atları Açlıktan Öldü

1 saat önce

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan 7 yılkı atı öldü.

Isparta'da Karda Yiyecek Bulamayan Yılkı Atları Açlıktan Öldü, System.String[]
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan 7 yılkı atı öldü.

Edinilen bilgiye göre, Sütçüler'e bağlı Sarımehmetler köyünün yaklaşık 15 kilometre uzağındaki Yuvalı Yaylası'nda geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı, yılkı atlarının yiyecek bulmasını zorlaştırdı. Önceki gün yaylaya çıkan köylüler bölgedeki 7 atın öldüğünü gördü. 6 atı da bitkin halde bulan köylüler yetkililere haber verdi. Sütçüler Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yaylada karla kaplı yolları açarken, bitkin haldeki yılkı atlarını da kurtardı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:52 Kaynak: İHA

Sütçüler, Isparta, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öldürülen Kocasının Yerine Şirketin Başına Geçti, Rekor Satış Yaptı Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü

Ünlü İş İnsanı Nazire Dedeman Çağatay Yaşamını Yitirdi Eşinin Ailesinden 3 Kişiyi Öldüren Damat, Katliamı 400 Bin Lirayı Beğenmeyince Yapmış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 16:13:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da Karda Yiyecek Bulamayan Yılkı Atları Açlıktan Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]