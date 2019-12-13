Isparta'da kargo minibüsü engelli aracına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da kargo minibüsü engelli aracına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Isparta'da kargo minibüsü engelli aracına çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Isparta'da kargo aracı, tekerlekli akülü aracıyla seyreden engelli vatandaşa çarptı.

Isparta'da kargo minibüsü engelli aracına çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Isparta'da kargo aracı, tekerlekli akülü aracıyla seyreden engelli vatandaşa çarptı. Kazada engelli vatandaş hafif şekilde yaralandı.


Kaza, saat 18.45 sıralarında Kaymakkapı Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Hükümet Caddesi'nden 121.Cadde istikametine dönüş yapan M.G. yönetimindeki 32 AAC 963 plakalı kargo minibüsü, dönüş yolunda tekerlekli akülü araçla seyreden Yavuz Selim K.'ye çarparak kaza yaptı. Kazada, bedensel engelli Yavuz Selim K. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve Polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazadan sonra kaldırım üzerine çıkartılan engelli vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedbir amaçlı olarak ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler.


Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, engelli vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:29 Kaynak: İHA
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