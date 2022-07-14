Mustafa Şeref Salman ile eşi Döndü Salman arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Uluborlu, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Isparta'da karısını öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

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