Isparta'da karısını öldüren kişi intihar etti - Son Dakika
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Isparta'da karısını öldüren kişi intihar etti

14.07.2022 01:57
Isparta'da karısını öldüren kişi intihar etti

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde karısını darbederek öldüren kişi, kendini asarak intihar etti.

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde karısını darbederek öldüren kişi, kendini asarak intihar etti.

Mustafa Şeref Salman ile eşi Döndü Salman arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salman, eşini darbederek öldürdü, ardından evin bodrum katında kendini asarak intihar etti.

Misafirlikten dönen kayınvalide Fadime Salman, gelininin cansız bedeniyle karşılaştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde inceleme yapan ekipler, Salman'ın, eşini öldürdükten sonra kendini asarak intihar ettiğini belirledi.

Ankara'da yaşadıkları öğrenilen Salman çiftinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesine götürüldü.

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Kaynak: AA

Uluborlu, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da karısını öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

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