Son Dakika Haberleri: Isparta'da Karla Mücadele Çalışmaları

Isparta'da Karla Mücadele Çalışmaları

40 dakika önce

Isparta'da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Isparta'da Karla Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Isparta'da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Isparta Belediyesi sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte daha önceden hazırladığı Karla Mücadele Acil Eylem Planı çerçevesinde karla mücadele çalışmasını sündürüyor. Isparta Belediyesi, daha önceden şehrin belli noktalarında hazır beklettiği iş makinesi ve personel ile birlikte ana yollarda kar kürüme çalışmalarına başladı. Kar yağışı ile birlikte öncelikle hastane ile ana arterler, halk otobüsü güzergahları ile birlikte tüm yollarda çalışma gerçekleştiren ekipler gün boyunca da kaldırımlarda çalışmalarını devam ettirdi. Yine okul bölgelerinde de karla mücadele çalışması gerçekleştirildi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, kar yağışıyla birlikte yapılan çalışmalar hakkında anlık bilgi aldı. Şehirde yapılan karla mücadele ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk, 44 mahallede karla mücadele çalışmalarının etkin bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:47 Kaynak: İHA

Sabah, Kar, Isparta, Güncel
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