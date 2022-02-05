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Isparta'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Isparta'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

05.02.2022 20:26
Isparta'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Isparta'da 3 Şubat'ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Isparta'da 3 Şubat'ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları hava kararınca da sürdü.

Belediye ekipleri, kentin her noktasında karla mücadele ediyor. Yoğun çalışmaların ardından kent merkezinde trafik akışı normale döndü.

Isparta Belediyesinin karla mücadelesine Konya Büyükşehir Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Afyonkarahisar Belediyesi, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Kent genelindeki çalışmalar ve açılan yollar havadan görüntülendi.

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Büyükşehir Belediyesi, Isparta, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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