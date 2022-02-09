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Karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Karla mücadele sürüyor

09.02.2022 17:39

Isparta'da etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin mücadelesi devam ediyor.

Isparta'da etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin mücadelesi devam ediyor.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah etkisini artırdı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen cadde ve sokaklarda belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

80 iş makinesi ve 350 personelle karla mücadeleye devam edilen kentte, özellikle ana arter, otobüs güzergahları ve hastane önleri temizlendi.

Trafik akışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmayan kentte çalışmalar geceden beri sürüyor.

Yaya ekipleri de kaldırımlarda biriken karları temizlerken, yol kenarlarına toplanan karlar şehir dışına taşınıyor.

Karla mücadele sürüyor
Karla mücadele sürüyor
Karla mücadele sürüyor
Karla mücadele sürüyor
Karla mücadele sürüyor
Karla mücadele sürüyor
Karla mücadele sürüyor
Karla mücadele sürüyor

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Isparta, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karla mücadele sürüyor - Son Dakika


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