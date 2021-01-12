Isparta'da kaybolan alzaymır hastası bulundu - Son Dakika

Uluışık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bunun üzerine alzaymır hastası Uluışık'ın en son görüldüğü yerlerde çalışma başlatıldı.

Hakkı Uluışık'tan (80) dünden bu yana haber alamayan yakınları, Halıkent Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusunda bulundu.

Isparta 'da kaybolan alzaymır hastası, ormanlık alanda bulundu.

Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu Bayıryüzü köyünden çıkarılıyor

Adnan Oktar'a verilen ceza İsrail gazetesinde de haber oldu

Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı "Çok tatlıymışsın" paylaşımı tepki çekti