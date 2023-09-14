17 gündür kayıp olarak aranan genç kızdan ailesine şaşırtan telefon: Beni aramayın - Son Dakika

17 gündür kayıp olarak aranan genç kızdan ailesine şaşırtan telefon: Beni aramayın

Son Güncelleme: 14.09.2023 12:56

Isparta'da cep telefonunu tamir ettirmek için evinden ayrılan Simge Nur Ö., 17 gün önce ortadan kayboldu. Ailesi kayıp başvurusunda bulunduktan sonra polisi arayan Simge Nur, iyi olduğunu ve aranması için bir sebep olmadığını söyledi. Ancak ailesi, nerede olduğunu bilmedikleri için endişeli. Anne Nafiye Özkan, kızının sağ olduğunu bildiklerini ancak nerede olduğunu ve ne yaptığını bilmedikleri için içlerinin rahat olmadığını belirtti. Polis, Simge Nur'un bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Isparta'da 17 gün önce cep telefonunu tamir ettirmeye gideceğini söyleyip ayrılan evli ve 1 çocuk annesi Simge Nur Ö. (22) ortadan kayboldu. Ailesi kayıp başvurusunda bulunduktan 3 gün sonra polisi arayan Simge Nur, iyi olduğunu ve aranması için bir sebep bulunmadığını söyledi. Simge Nur'dan bir daha haber alamadıklarını belirten anne Nafiye Özkan, "Sağ olduğunu biliyoruz ama nerede yatar, nerede yer, içer bilmediğimiz için içimiz hiç rahat değil" dedi.

Isparta'da 29 Ağustos günü öğle saatlerinde, sebze sattığı halk pazarındaki tezgahtan cep telefonunu tamir ettireceğini söyleyerek ayrılan Simge Nur Ö.'den bir daha haber alınamadı. 2019 yılında evlenen ve merkeze bağlı Aliköy'de eşi, 3 yaşındaki çocuğu ve eşinin ailesiyle yaşayan Simge Nur Ö. için aile polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemede Simge Nur Ö.'nün kaybolduğu gün saat 13.00 sıralarında Belediye İşhanı çevresinde olduğu güvenlik kameralarından tespit edildi. Bu saatten sonra Simge Nur Ö.ye ulaşılamadı. Kaybolduktan 3 gün sonra polis merkezini arayan Simge Nur'un sağlık durumunun iyi olduğunu ve aranması için sebep bulunmadığını söylediği öğrenildi.

"ÇOCUĞUNU BIRAKARAK KAÇMASI OLACAK ŞEY DEĞİL"

Simge Nur'un annesi Nafiye Özkan, kızının ailevi hiçbir sorunu bulunmadığını belirterek, "Kızımın çocuğunu bırakarak kaçması olacak şey değil. O gün pazarda satış yapacağı için 3 yaşındaki torunumu bana bırakmıştı. Öğleden sonra kayboldu. O günden bu yana haber alamıyoruz" dedi.

17 gün önce kaybolan Simge Nur, polisi arayıp 'İyiyim, beni aramayın' dedi

"ANNENE, BABANA, YAVRUNA ACI KIZIM"

Kızının kaybolduğu günden bu yana gözyaşı döktüğünü ve hastalandığını kaydeden Nafiye Özkan, "Kızım sen kaybolduğun günden bu yana deli divane oldum. Yüreğime bir kor ateş düştü. Sen de annesin, şu an evladından uzak olmanın ne kadar zor olduğunu kendin de biliyorsun. Bir hata yapmış olabilirsin. Bu hatandan dolayı seni cezalandıracak değiliz. Her neredeysen çık gel. İster baba evine, istersen kendi yuvana. Bırakıp gittiğin bu küçük yavruya, her gün gözyaşı döken annene, gözyaşlarını içine akıtan babana acı yavrum. Bizi merakta bırakma. Ne hata işlersen işle sen bizim evladımızsın. Dön gel kızım" diyerek gözyaşı döktü.

EMNİYETİ ARAYIP 'İYİYİM' DEDİ

Nafiye Özkan kayıp başvurusunda bulunduktan 3 gün sonra kızının polis merkezini arayıp, sağlık durumunun iyi olduğunu ve aranması için bir sebep bulunmadığını söylediğinden bahsederek, "En azından sağ olduğunu biliyoruz ama nerede yatar, nerede yer, içer bilmediğimiz için içimiz hiç rahat değil. Kızımı görenlerin, tanıyanların insanlık namına bizlere haber vermesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Isparta, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 17 gündür kayıp olarak aranan genç kızdan ailesine şaşırtan telefon: Beni aramayın - Son Dakika


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