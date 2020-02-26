Isparta'da kaybolan ve İzmir'de bulunan lise öğrencisi kızlar ailelerine teslim edildi - Son Dakika

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Isparta'da kaybolan ve İzmir'de bulunan lise öğrencisi kızlar ailelerine teslim edildi
7 saat önce
Ailelerin gelişi Çocuklarını alan ailelerin yurttan araçla çıkışı İZMİR - Isparta'da aileleri tarafından kayıp başvurusunda bulunulan ve dün İzmir'de bulunan lise öğrencisi 3 kız ailelerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:40 Kaynak: AA
Ailelerin gelişi
Çocuklarını alan ailelerin yurttan araçla çıkışı İZMİR - Isparta'da aileleri tarafından kayıp başvurusunda bulunulan ve dün İzmir'de bulunan lise öğrencisi 3 kız ailelerine teslim edildi.
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