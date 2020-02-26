Isparta'da kaybolup İzmir'de bulunan lise öğrencisi 3 kız ailelerine teslim edildi - Son Dakika
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Isparta'da kaybolup İzmir'de bulunan lise öğrencisi 3 kız ailelerine teslim edildi

7 saat önce

Isparta'da kayıp başvurusunda bulunulan ve dün İzmir'de bulunan lise öğrencisi 3 kız, ailelerine teslim edildi.

Isparta'da kaybolup İzmir'de bulunan lise öğrencisi 3 kız ailelerine teslim edildi, System.String[]

Isparta'da kayıp başvurusunda bulunulan ve dün İzmir'de bulunan lise öğrencisi 3 kız, ailelerine teslim edildi.

Kentte dün Konak Meydanı'nda Yunus ekiplerince bulunan ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 3 kız çocuğu, aileleri gelene kadar Buca ilçesindeki bir kız yurduna götürüldü.

Geceyi yurtta geçiren Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 16 yaşlarındaki Gülizar Soy, Tuana Yıldız ve Buse Aydoğan, ailelerine teslim edildi.

Otostop çekerek İzmir'e kadar geldiklerini belirten kız çocuklarının, kentte palyaço kılığına girip vatandaşlarla fotoğraf çektirerek para kazanmayı planladıklarını söyledikleri öğrenildi.

Isparta'da 20 Şubat'ta aileleri tarafından kayıp ihbarında bulunulan üç kız öğrencinin İzmir'de görüldüğü ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlatmış, onları Konak Meydanı'nda bulmuştu.

Isparta, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:42 Kaynak: AA
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