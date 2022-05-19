Isparta'da kayganlaşan yolda kayan tır cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Isparta'da kayganlaşan yolda kayan tır cep telefonu kamerasına yansıdı

19.05.2022 14:03
Isparta'da kayganlaşan yolda kayan tır cep telefonu kamerasına yansıdı

Isparta'da, tırın sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak refüje çıkması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Isparta'da, tırın sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak refüje çıkması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gönen ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan yolda kaymaya başlayan sıvı gıda taşıyan tırın sürücüsü, sert manevralarla tırın devrilmesini engelleyerek refüje çıktı.

Yaşanan anlar başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından tırın yoluna devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da kayganlaşan yolda kayan tır cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika


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