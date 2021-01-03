Son dakika haber | Kayıp ihbarı yapılan kadın ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haber | Kayıp ihbarı yapılan kadın ormanlık alanda ölü bulundu

03.01.2021 14:05

Gelen son dakika haberlerine göre Isparta'da ailesince kayıp ihbarında bulunulan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan, ormanlık alanda ölü bulundu.

Isparta'da ailesince kayıp ihbarında bulunulan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan, ormanlık alanda ölü bulundu.

Ailesinin başvurusu üzerine Doğan'ın en son görüldüğü bölgede arama çalışması yapan AFAD ekipleri, ormanlık alanda kadın cesedi buldu.

Jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Doğan'a ait olduğu tespit edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Son olarak 22 Aralık 2020'de kent merkezi ve Gökçay mesire alanında görülen Gülsüm Doğan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti.

Ailenin başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri Doğan'ın bulunması için Kirazlıdere mevkisinde drone, iz takip ve kadavra köpekleriyle arama çalışması başlatmıştı.

Son dakika haber | Kayıp ihbarı yapılan kadın ormanlık alanda ölü bulundu
Son dakika haber | Kayıp ihbarı yapılan kadın ormanlık alanda ölü bulundu
Son dakika haber | Kayıp ihbarı yapılan kadın ormanlık alanda ölü bulundu
Son dakika haber | Kayıp ihbarı yapılan kadın ormanlık alanda ölü bulundu

Jandarma, Isparta, Kadın, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kayıp ihbarı yapılan kadın ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika


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