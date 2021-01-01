Isparta'da kayıp kadını arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Isparta'da yaklaşık iki haftadır haber alınamayan kadın için arama çalışması yürütülüyor.

Sermet Mahallesi'nde yaşayan, son olarak 22 Aralık'ta kent merkezi ve Gökçay mesirelik alanında görülen Gülsüm Doğan'dan (31), haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine polis, JAK ve AFAD ekipleri Doğan'ın bulunması için Kirazlıdere mevkisinde drone, iz takip ve kadavra köpekleriyle arama çalışması yapılıyor.

Doğan'ı kaybolmadan önce gördüğünü belirten İbrahim Çevik, gazetecilere, kadının yolda tek başına yürüdüğünü anlattı.