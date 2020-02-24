Isparta'da kayıp lise öğrencisi 3 kızı arama çalışması Denizli'de de sürdürülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da kayıp lise öğrencisi 3 kızı arama çalışması Denizli'de de sürdürülüyor - Son Dakika

Isparta'da kayıp lise öğrencisi 3 kızı arama çalışması Denizli'de de sürdürülüyor

7 saat önce

Isparta'da 5 gündür aranan 3 lise öğrencisini arama çalışmaları Denizli'de de sürdürülüyor.

Isparta'da kayıp lise öğrencisi 3 kızı arama çalışması Denizli'de de sürdürülüyor, System.String[]

Isparta'da 5 gündür aranan 3 lise öğrencisini arama çalışmaları Denizli'de de sürdürülüyor.


Alınan bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Isparta'dan 20 Şubat'ta kayıp ihbarı verilen Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 16 yaşındaki Gülizar Soy, Tuana Yıldız ve Buse Aydoğan'ın kente minibüsle geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.


Ekipler, kız çocuklarının en son Sarayköy ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda olduğu bilgisi üzerine kamera kayıtlarını inceledi.


Kamera görüntülerinde 3 kızın bir arabayla buraya geldiğini tespit eden ekipler, sürücünün ifadesini aldı.

Sürücü A.B'nin ifadesinde otostop çeken 3 genç kızı aracına aldığını ve Denizli- İzmir kara yolu Buldan Kavşağı'nda araçtan indirdiğini söylediği öğrenildi.

Genç kızların bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Isparta, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Isparta'da kaybolan liseli 3 genç kızın kaçma planı yaptığı ortaya çıktı
Isparta'da kaybolan 3 liseli kız, Denizli'de otostopla bindikleri araçta görüntülendi Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından tutuklanan kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 02:06:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da kayıp lise öğrencisi 3 kızı arama çalışması Denizli'de de sürdürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]