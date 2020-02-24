Isparta'da kayıp lise öğrencisi 3 kızı arama çalışması Denizli'de de sürdürülüyor - Son Dakika

Isparta'da 5 gündür aranan 3 lise öğrencisini arama çalışmaları Denizli'de de sürdürülüyor.



Alınan bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Isparta'dan 20 Şubat'ta kayıp ihbarı verilen Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 16 yaşındaki Gülizar Soy, Tuana Yıldız ve Buse Aydoğan'ın kente minibüsle geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, kız çocuklarının en son Sarayköy ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda olduğu bilgisi üzerine kamera kayıtlarını inceledi.



Kamera görüntülerinde 3 kızın bir arabayla buraya geldiğini tespit eden ekipler, sürücünün ifadesini aldı.

Sürücü A.B'nin ifadesinde otostop çeken 3 genç kızı aracına aldığını ve Denizli- İzmir kara yolu Buldan Kavşağı'nda araçtan indirdiğini söylediği öğrenildi.

Genç kızların bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.