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Isparta'da kayıp olarak aranan 17 yaşındaki genç ölü bulundu - Son Dakika

Isparta'da kayıp olarak aranan 17 yaşındaki genç ölü bulundu

26.09.2021 16:20
Isparta'da kayıp olarak aranan 17 yaşındaki genç ölü bulundu, System.String[]

Isparta'nın Aksu ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

Isparta'nın Aksu ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ailesine "gezmeye çıkıyorum" diyerek 23 Eylül'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alişan Yılmaz'ın bulunması için polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekipler, Zindan Mağarası yakınlarındaki kayalıklarda Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı.

Yılmaz'ın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Isparta'da kayıp olarak aranan 17 yaşındaki genç ölü bulundu

Alişan Yılmaz, Isparta, Polis, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da kayıp olarak aranan 17 yaşındaki genç ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da kayıp olarak aranan 17 yaşındaki genç ölü bulundu - Son Dakika
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