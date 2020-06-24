Isparta'da kaza 3 yaralı - Son Dakika

Isparta'da kaza 3 yaralı

Isparta'da kaza 3 yaralıISPARTA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptığı kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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