Isparta'da kaza geçiren polis memuru 4,5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Isparta'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan polis memuru Bahadır Dinç, 4,5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.
Kazanın ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Dinç (48), yaklaşık 4,5 ay yoğum bakımda kaldı.
Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden Dinç'in cenazesi, morgdan alınarak Isparta Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binasına getirildi.
Mesai arkadaşları Dinç'in cenazesini memleketi Burdur'un Aydınlık Evler Mahallesi'ndeki babaevine uğurladı.
Burada helallik alındıktan sonra Sultandere Mezarlığı'na getirilen cenaze, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Dinç'in ailesinin yanı sıra Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay ve mesai arkadaşları katıldı.
27 yıllık polis memuru Dinç'in aynı zamanda judo sporuyla da ilgilendiği öğrenildi.
Polis memuru Dinç, 23 Ocak'ta motosikletiyle mesaiye giderken Dost Pet Kavşağı'nda Mehmet U. idaresindeki otomobille çarpışmıştı. Ağır yaralanan Dinç hastanede tedaviye alınmıştı.
Kaynak: AA
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