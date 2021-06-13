Isparta'da kaza geçiren polis memuru 4,5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

27 yıllık polis memuru Dinç'in aynı zamanda judo sporuyla da ilgilendiği öğrenildi.

Cenaze törenine Dinç'in ailesinin yanı sıra Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay ve mesai arkadaşları katıldı.

Burada helallik alındıktan sonra Sultandere Mezarlığı'na getirilen cenaze, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kazanın ardından Isparta Şehir Hastanesi 'ne kaldırılan Dinç (48), yaklaşık 4,5 ay yoğum bakımda kaldı.

Isparta 'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan polis memuru Bahadır Dinç, 4,5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

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