Son dakika haber: Isparta'da kazan hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika haber: Isparta'da kazan hırsızlığı güvenlik kamerasında

10.12.2020 23:35

Son dakika haberler... Isparta'da daha önce mehteran takımının malzemelerini çaldığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezası alan ve pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan şahıs, bu kez bir ikametten kazan çaldı.

Isparta'da daha önce mehteran takımının malzemelerini çaldığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezası alan ve pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan şahıs, bu kez bir ikametten kazan çaldı. Hırsızlık anı kameraya yansırken, polis tarafından yakalanan şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, yaklaşık bir hafta önce Yedişehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ikametten kazan çalındığı ihbarı üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelinin yabancı uyruklu Hassan A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Hassan A, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hassan A.'nın kazanı çaldıktan sonra kaçış anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hassan A.'nın omuzladığı kazan ile sokakta hızlıca yürüdüğü görüldü.

MEHTERAN TAKIMI MALZEMELERİNİ ÇALMIŞTI

Öte yandan yabancı uyruklu Hassan A.'nın daha önce mehteran takımının malzemelerini çaldığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezası aldığı ve pandemi nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

(İHA)

Son dakika haber: Isparta'da kazan hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Isparta'da kazan hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Isparta'da kazan hırsızlığı güvenlik kamerasında

Hırsızlık, Isparta, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Isparta'da kazan hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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