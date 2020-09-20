Isparta'da kendisinden haber alınamayan genç kadın evinde yarı baygın bulundu - Son Dakika

Isparta'da kendisinden haber alınamayan genç kadın evinde yarı baygın bulundu

- İtfaiye balkondan girdiği evde genç kadını dumanlar arasında yarı baygın halde buldu

ISPARTA - Isparta'da kendisinden bir süredir haber alınmayan genç kadının kaldığı aparta balkondan girilirken, kağıtların yanık olduğu odada yarı baygın halde bulunan G.Ş. hastaneye kaldırıldı.

Olay Bahçelievler Mahallesi 3040 Sokak'taki bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ş. isimli genç kadından bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı açmayan G.Ş. için itfaiye ekipleri balkondan girmeye çalıştı. Balkonun kapalı cam balkon olması nedeniyle ilk etapta içeriye giremeyen itfaiye görevlisi, daha sonra camın birini açarak evin içerisine girmeyi başardı. İtfaiye ekipleri eve girdiğinde kağıtların yandığını ve G.Ş.'nin bulunduğu odada dumanlar olduğunu gördü. Bunun üzerine sağlık ekipleri çağrıldı. Evin içerisine giren sağlık ekipleri yarı baygın halde bulunan G.Ş.'yi evden çıkardı. Ambulansla hastaneye götürülen G.Ş.'nin dumandan zehirlenmiş olabileceği belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.