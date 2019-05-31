Isparta'da kenevir operasyonu
45 dakika önce
Isparta'nın Senirkent ilçesinde 214 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Isparta
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:59 Kaynak: AA
'nın Senirkent
ilçesinde 214 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkabaca
beldesinde bir şüphelinin yasa dışı kenevir ekimi yaptığının bilgisine ulaştı.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 214 kök Hint keneviri ele geçirdi, B.G. (54) gözaltına alındı.
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