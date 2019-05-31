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Isparta'da kenevir operasyonu

45 dakika önce

Isparta'nın Senirkent ilçesinde 214 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Isparta'da kenevir operasyonu, System.String[]
Isparta'nın Senirkent ilçesinde 214 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkabaca beldesinde bir şüphelinin yasa dışı kenevir ekimi yaptığının bilgisine ulaştı.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 214 kök Hint keneviri ele geçirdi, B.G. (54) gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:59 Kaynak: AA
Kenevir, Isparta, Güncel
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