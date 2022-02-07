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Kent merkezindeki karlar şehir dışına taşınıyor - Son Dakika

Kent merkezindeki karlar şehir dışına taşınıyor

07.02.2022 15:30

Isparta'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından ekipler, kent merkezindeki karları toplayarak şehir dışındaki uygun alanlara taşıyor.

Isparta'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından ekipler, kent merkezindeki karları toplayarak şehir dışındaki uygun alanlara taşıyor.

Belediye ekipleri, 3 Şubat'ta yoğun şekilde yağan ve başta elektrik kesintisi olmak üzere günlük yaşamı olumsuz etkileyen karla mücadeleyi sürdürüyor.

Son 20 yılın en fazla kar yağışının yaşandığı belirtilen kentte, belediye ekipleri gece ve gündüz çift vardiyalı mesai yapıyor.

Ekipler, cadde ve sokaklardan topladıkları karları, kamyonlarla şehir dışındaki uygun alanlara götürüyor.

Yollarda tuzlama çalışması da yapan ekipler, kar nedeniyle aracını park ettiği yerden çıkaramayanlara da iş makinesiyle yardım ediyor.

Kent merkezindeki karlar şehir dışına taşınıyor
Kent merkezindeki karlar şehir dışına taşınıyor
Kent merkezindeki karlar şehir dışına taşınıyor
Kent merkezindeki karlar şehir dışına taşınıyor
Kent merkezindeki karlar şehir dışına taşınıyor

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Isparta, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kent merkezindeki karlar şehir dışına taşınıyor - Son Dakika


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