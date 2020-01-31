Isparta'da kiralık araçla akü hırsızlığında 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da kiralık araçla akü hırsızlığında 2 tutuklama - Son Dakika

Isparta'da kiralık araçla akü hırsızlığında 2 tutuklama

6 saat önce

Isparta'da çok sayıda araçtan akü çaldıkları önü sürülen 3 şüpheli polisin düzenlendiği operasyonla yakalandı.

Isparta'da kiralık araçla akü hırsızlığında 2 tutuklama, System.String[]

Isparta'da çok sayıda araçtan akü çaldıkları önü sürülen 3 şüpheli polisin düzenlendiği operasyonla yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 22- 27 Ocak tarihleri arasında meydana gelen akü hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğunu öne sürülen 3 erkek şahıs kısa sürede tespit edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu 3 şüpheliden G.D. ve B.T.'yi kullanmış oldukları kiralık araç ile birlikte yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, suçta kullanılan tornavida, pense, çekiç, anahtar ile 1 adet kamyonet ve 5 adet otomobil aküsü olmak üzere, toplam 6 adet akü ele geçirildi. Gözaltına alınan G.D. ve B.T., emniyetteki işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:27 Kaynak: İHA
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