Isparta'da kiraz bahçeleri bu yıl da boş kaldı - Son Dakika

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde Nisan ayı ortalarında başlayan kiraz çiçeği(sakura) görsel şöleni bu yıl da pandemi nedeniyle tutkunlarını ağırlayamadı.

Gül ve lavanta gibi birçok güzelliğe sahip olan Isparta'da Nisan ayında farklı bir güzellik dikkat çekiyor. Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan ve dünyanın birçok ülkesine kiraz ihraç eden Uluborlu ilçesi, kiraz ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte beyaza büründü. Japon kültüründe önemli bir figür olan ve Sakura olarak adlandırılan kiraz çiçekleri için pandemiden önce özellikle Uzak Doğu ülkelerinden Isparta'ya turistler geliyordu. Ancak pandemiyle birlikte geçen yıl olduğu gibi bu sene de kiraz bahçeleri boş kaldı.

"Dünya pazarında yıldız konumunda"

Uluborlu Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, 1970'lerden sonra özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde ihracata yönelik kiraz üretiminin hızla yaygınlaştığını ve Türk kirazının Avrupalı tüketicinin gözdesi haline geldiğini söyledi. Erdoğan, coğrafi konum olarak mikroklima özelliğine sahip Uluborlu ilçesinin '0900' koduyla ürettiği kirazın ise dünya pazarında yıldız konumunda olduğunu belirtti.

"Umarım salgın sonrası şölenlerle eski tadımızı bulacağız"

Pandemi dönemi öncesinde ilçedeki kiraz çiçeklerini görmek için Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistlerden 2 yıldır uzak kalındığını ifade eden Erdoğan, "Uluborlu'da baharla birlikte çiçeklenmeye başlayan binlerce dekar kiraz bahçesi, Nisan ayının sonuna doğru beyaz çiçekleriyle tüm ovayı kaplıyor. Umarım salgın sonrası dönemde tekrar canlılığımızı kazanarak festivallerle, şölenlerle eski tadımızı bulacağız" dedi. - ISPARTA