Isparta'da kiraz bahçelerinde 'beyaz' şölen - Son Dakika

Isparta'da kiraz bahçelerinde 'beyaz' şölen

17.05.2021 16:02
Isparta'da kiraz bahçelerinde 'beyaz' şölen, System.String[]

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde Nisan ayı ortalarında başlayan ve özellikle Uzak Doğu ülkelerinden ziyaretçilerini ağırlayan kiraz çiçeği (sakura) görsel şöleni, bu yıl pandemi nedeniyle tutkunlarına ev sahipliği yapamadı.

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde Nisan ayı ortalarında başlayan ve özellikle Uzak Doğu ülkelerinden ziyaretçilerini ağırlayan kiraz çiçeği (sakura) görsel şöleni, bu yıl pandemi nedeniyle tutkunlarına ev sahipliği yapamadı.

Türkiye'nin meyve bahçesi olan ve gül ile lavanta bahçeleriyle de dikkat çeken Isparta'da Nisan ayının ortalarında başlayan kiraz çiçeği (sakura) şöleni, özellikle fotoğraf tutkunları için farklı bir ortam sunuyor. Dünyanın birçok ülkesine kiraz ihraç eden Uluborlu ilçesi, kiraz ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte beyaza büründü. Japon kültüründe önemli bir figür olan ve Sakura olarak adlandırılan kiraz çiçekleri için pandemiden önce özellikle Uzak Doğu ülkelerinden Isparta'ya turistler geliyordu. Yerli turistleri de ağırlayan kiraz bahçeleri bu sene pandemi nedeniyle boş kaldı.

"Tur şirketleri rota olarak belirlemişti ancak pandemiden dolayı etkiyi göremedik"

Uluborlu Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, kiraz çiçeğinin Japonya kültüründe sakura dönemi olduğunu belirterek, "Onlar ve bizim için de ayrı bir güzellik ifade ediyor. Onlar için yeniden doğumu, kutsallığı simgeliyor bizler içinse görsel bir şölen hazırlıyor. Salgın dönemi öncesinde yerli ve yabancı çok gelen turistimiz vardı. Tur şirketleri de burayı bir rota olarak belirlemişti ancak salgın dönemiyle birlikte özellikle geçen yıl ve bu sene bu etkiyi göremedik. Güzel bir şölen havası var. Kiraz bahçelerimizle alakalı güzel etkinliklerimiz vardı ama salgın buna dem vurdu" diye konuştu.

Birçok ülkeye ihraç ediliyor

Öte yandan Uluborlu'da yaklaşık 17 bin dekar alanda kiraz üretimi yapılırken, geçen sezon 10 bin ton rekolte elde edildi. Yörede genellikle Uluborlu Napolyon'u olarak adlandırılan 0900 ziraat çeşidi tercih edilmekle birlikte son yıllarda Regina çeşidi de yetiştiriliyor. Yetiştirilen ürünler Almanya başta olmak üzere Avrupa ve Balkan ülkeleri ile Çin Halk Cumhuriyeti ve diğer Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. İlçede kiraz hasatının Haziran ayının son haftasında başlaması bekleniyor. - ISPARTA

Isparta'da kiraz bahçelerinde 'beyaz' şölen
Isparta'da kiraz bahçelerinde 'beyaz' şölen
Isparta'da kiraz bahçelerinde 'beyaz' şölen
Isparta'da kiraz bahçelerinde 'beyaz' şölen

Uluborlu, Isparta, Sakura, Kiraz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Isparta'da kiraz bahçelerinde 'beyaz' şölen - Son Dakika Ekonomi


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