Son Dakika Haberleri: Isparta'da kırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza
Son Dakika Güncel Haber

Isparta'da kırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza

2 saat önce

ISPARTA Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yayalara yönelik yapılan kırmızı ışık denetiminde, kural ihlali yapanlar, polis kamerası ile kayda alınıp daha sonra cezai işlem uygulandı.

Isparta'da kırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza, System.String[]


ISPARTA Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yayalara yönelik yapılan kırmızı ışık denetiminde, kural ihlali yapanlar, polis kamerası ile kayda alınıp daha sonra cezai işlem uygulandı. Denetimde, 7 yayaya toplam bin 645 TL ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek noktalarından Kaymakkapı Meydanı'nda kırmızı ışık denetimi yaptı. Polis ekipleri, bu kez sürücüler yerine yayaları denetledi. Kırmızı ışıkta duran trafik polisleri, kendilerini görmelerine rağmen kırmızı ışıkta geçen yayalara 235'er TL cezai işlem uyguladı.
Yaklaşık 1,5 saat devam eden ve polis kamerasıyla kayda alınan ışık ihlalleri kapsamında 7 yayaya toplam bin 645 TL ceza kesildi. İhlal yapan yayaların, geçiş için kendilerine öncelik sağlayacak butonları da kullanmaması dikkati çekti. Yayalar, cezai işlem için kimlik belgelerini isteyen trafik polislerine, ışığı görmediğini ya da acelesi olduğunu söyleyerek kendilerini savundu. Polis, ceza yazdığı yayaları ayrıca ikaz edip, kırmızı ışık ihlali yapmamaları konusunda uyardı.

- Isparta
Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Mobil'den EFT ve havale yapanlar dikkat! Bankaların büyük bölümü ücret alıyor EmlakBank tek şube ile 4,6 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı YouTube Premium Türkiye'de hizmet vermeye başladı Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den İstanbul için korkutan deprem açıklaması: 7,2 büyüklüğünde olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 20:00:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da kırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]