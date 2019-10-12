Son Dakika Haberleri: Isparta'da kız öğrenciye cinsel taciz iddiası
Son Dakika Güncel Isparta'da kız öğrenciye cinsel taciz iddiası

Isparta'da kız öğrenciye cinsel taciz iddiası

1 saat önce

ISPARTA'da, cinsel tacize uğradığı öne sürülen üniversiteli kız, hastanede tedaviye alındı.

Isparta'da kız öğrenciye cinsel taciz iddiası, System.String[]

ISPARTA'da, cinsel tacize uğradığı öne sürülen üniversiteli kız, hastanede tedaviye alındı. Polis, kimliği belirsiz tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 1'inci sınıf öğrencisi kız, iddiaya göre saat 14.00 sıralarında kampüs yakınında bulunan İstanbul Caddesi'nde, cinsel tacize uğradı. Kimliği belirsiz tacizci kaçarken, kız öğrenci, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.


Isparta, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:23 Kaynak: DHA
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