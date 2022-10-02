Isparta'da kocasının tabancayla ateş ettiği kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Isparta'da kocasının tabancayla ateş ettiği kadın hayatını kaybetti

02.10.2022 21:10

Isparta'da kocası tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Isparta'da kocası tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Büyükgökçeli köyünde çobanlık yapan Sezer I. (38) ormanlık alandaki ağılda, eşi Yadigar I. (40) ile henüz bilinmeyen sebeple tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sezer I, eşine tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Büyükgökçeli, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da kocasının tabancayla ateş ettiği kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Isparta'da kocasının tabancayla ateş ettiği kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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