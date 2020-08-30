Isparta'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı - Son Dakika

Isparta'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı

ISPARTA - Isparta'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kaza bugün 19: 30 sıralarında Batıkent mahallesi 111 cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 32 FU 808 Orhan Macit Yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedip önce orta refüje çıktı ardından karşı şeride geçip 07 GT 837 Seyfettin Dağ'ın kullandığı araca çarptı.Kazada kontrolden çıkan otomobil sürücüsü ile diğer araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araç içerisinden çıkardığı yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.